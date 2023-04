Ostatnie zdjęcie męża Racewicz. Chwilę później zginął

Paweł Janeczek zamienił się z kolegą. "Zamiana na wagę życia"

Od katastrofy smoleńskiej minęło już trzynaście lat. Racewicz wspomina jednak, że chociaż z jednej strony jest to "wieczność", ze śmiercią ukochanego nie da się oswoić. "Myślałam - dość, żeby złapać oddech. Przywyknąć. Oswoić. Ale to złudne. Czas nie leczy ran. Nie zabliźnia. Uczy z nimi żyć. Żłobi koleiny w znanej drodze. Oddala ukochany głos. Zapomina dotyk skóry. Śmierć boli zawsze. Strata jest koszmarem. Jakby lekarz otwierając serce zapomniał o znieczuleniu. Jeśli pomnożona przez wysokie narodowe C, wzięta na bagnet wojny plemion - tnie do kości. Nie można schować się przed werblem" - opisuje dziennikarka.