Leciały Tu-154 do Smoleńska. Nie miały nawet 30 lat

"Jak wchodziła do domu, to z nią przychodziło światło"

Wśród stewardess, które leciały do Smoleńska, znajdowała się m.in. Barbara Maciejczyk. Jak potem wspominali jej znajomi, "potrafiła cofnąć pana premiera na miejsce". To właśnie Maciejczyk, na 14 minut przed katastrofą, powiedziała do dyrektora protokołu MSZ "Panie dyrektorze, wróćmy".