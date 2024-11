Około 1,8 mln zł . Tyle wyniosło odszkodowanie wraz z odsetkami, które sąd przyznał Walerii. Kobieta otrzyma pieniądze od producenta wyrobu medycznego, pod którego wpływem znajdowała się w momencie, kiedy doszło do tragedii. W Polsce toczyło się kilka podobnych spraw, ale to pierwszy wyrok, na mocy którego osoba zażywająca lek, dostanie zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za skutki uboczne jego przyjmowania.

Waleria z wykształcenia jest prawniczką. Przed wypadkiem pracowała w zawodzie w międzynarodowej kancelarii prawniczej w Warszawie. W 2005 roku dowiedziała się, że choruje na Parkinsona. Wówczas lekarz przepisał jej lek o nazwie Mirapexinem. Środek miał stymulować produkcję dopaminy. To właśnie jej niedobór odpowiada bowiem za rozwój wspomnianego schorzenia.

Po wyjściu ze szpitala Waleria szukała informacji na temat drugiego przyjmowanego leku. Okazało się, że mógł wywoływać skutki uboczne, o których nie miała pojęcia. Amerykańska i brytyjska ulotka wyglądają zupełnie inaczej niż polska. W 2009 roku, po zapoznaniu się ze sprawą Walerii, GSK zmieniło treść polskiej ulotki Requipu. Rok później Waleria złożyła pozew do sądu przeciwko producentowi środka. Na ostateczne rozwiązanie sprawy musiała czekać aż do 2024 roku.

To pierwsze takie orzeczenie sądu w Polsce. GlaxoSmithKline w oświadczeniu dla "Gazety Wyborczej" zaznaczył, że nie zgadza się z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w tej sprawie.

