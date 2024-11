"Wapowanie" to już plaga. Lekarz mówi o konsekwencjach

Palenie e-papierosów wśród dzieci i nastolatków to bardzo poważny problem. Jak podaje "Newsweek" przynajmniej raz zaciągało się jednorazówką aż 80 proc. polskiej młodzieży. Skala jest ogromna, co wykazały najnowsze badania prof. Krzysztofa J. Filipiaka, kardiologa, prezesa Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny Medycyna XXI. - To była starannie wybrana grupa reprezentatywna obu płci, młodzież z dużych miast i małych miejscowości, w wieku 16-17 lat, głównie uczniowie drugiej i trzeciej klasy liceów i techników - zaznaczył prof. Filipiak w rozmowie z "Newsweekiem".