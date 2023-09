Pod żadnym pozorem nie kupuj. Wyniki kontroli zatrważają

Jak podaje "Fakt", w 2022 roku przeprowadzono ponad siedem tysięcy kontroli jakości na naszym krajowym rynku. Wyniki tych badań są przerażające. Co czwarta próbka była źle oznaczona. Z kolei co ósmy produkt różnił się od zapewnień producenta m.in. konsystencją. Do tego sami konsumenci coraz częściej donoszą o nieprawidłowym zapachu, a także zupełnie innym smaku poszczególnych wyrobów - wspomniane kontrole były bowiem przeprowadzone po uwagach od samych kupujących.