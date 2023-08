Prawniczka nigdy nie korzysta z kas samoobsługowych. "To pułapka"

Lindsey wyjaśniła, że nigdy nie korzysta z kas samoobsługowych, ponieważ może to prowadzić do problemów. - Jeśli przez przypadek nie zeskanujesz jakiegoś produktu poprawnie lub maszyna go nie zatwierdzi, to możesz być potencjalnie oskarżony o kradzież. (...) Te maszyny w wielu przypadkach są wadliwe, nie są dość czułe i czasami po prostu nie skanują produktów. Nie uwierzycie, ilu miałam klientów, którzy zostali w ten sposób oskarżeni o kradzież. Kiedy idę do sklepu, za każdym razem staję w kolejce do kasjerki, bo nie chcę mieć żadnych problemów - wyjaśniła Lindsey.