Podchwytliwa zagadka matematyczna. Odpowiedź nie jest oczywista

Wynik wykonanego poprawnie równania to "120". Skąd zatem wzięła się liczba "5"? To po prostu mniej lub bardziej zabawny żart użytkownika @KJ Cheetham, który wcale nie twierdzi, że prawidłowy wynik to "5", tylko "5!". Ważny jest tutaj wykrzyknik, który oznacza silnię. A 5! (silnia) daje właśnie 120.