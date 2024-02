Podczas sprzątania, nie zapominaj o tym elemencie. To siedlisko brudu

Jeśli myślisz, że na posprzątanie kranu w łazience wystarczy tylko kilka minut, to najprawdopodobniej do tej pory nie czyściłaś go uważnie. Większość z nas traktuje to zadanie jako szybkie do wykonania, a więcej uwagi skupia na wannie, kabinie prysznicowej czy toalecie. Wewnątrz kranu znajdują się jednak elementy, które należy regularnie czyścić.