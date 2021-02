Podpisał się pod wnioskiem do TK ws. aborcji. Sośnierz żałuje

– Jestem za kompromisem. I niestety, nieszczęśliwie się stało, że przyłożyłem rękę do tego, że ten kompromis został ruszony. Chociaż nie wszyscy się tego spodziewali. Nie takie były intencje. Niestety, to rozwiązanie – lepsze lub gorsze – dawało stabilizację – mówił w programie "Newsroom" Andrzej Sośnierz. – Zrobił się kocioł po ruszeniu tego. No szkoda, że tak się stało. (…) Musimy znaleźć nową płaszczyznę porozumienia. Może uda się to wypracować. Żałuję przyłożenia ręki, ale nie wszystko się przewidzi – dodał poseł Porozumienia.

Rozwiń