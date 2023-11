Pojechali w oficjalną podróż do Kenii. Królowa Camilla pozwoliła sobie na zbyt wiele?

W ostatnim czasie król Karol III i królowa Camilla mogą liczyć na przychylność prasy. Podczas ich oficjalnej podróży do Kenii oczywiście towarzyszą im fotoreporterzy, którzy skrupulatnie dokumentują każdy ich ruch. W pewnym momencie Parkel Bowles pozwoliła sobie na gest, który przez wielu uważany jest za złamanie królewskiego protokołu. Ich fani są jednak zachwyceni.

Uwielbiana przez Brytyjczyków para od czasu do czasu pozwala sobie jednak na chwile słabości, co zawsze spotyka się z wielkim uznaniem ich wielbicieli.

Teraz na podobny gest zdecydowała się królowa Camilla. Żona Karola III podczas kolejnego oficjalnego spotkania w Kenii poklepała swojego męża po pośladku. Zrobiła to bardzo szybko, jednak czujni fotoreporterzy uwiecznili wszystko na nagraniach. Filmik zrobił furorę w sieci.

Mimo że od śmierci "królowej ludzkich serc" minęło już 26 lat, wiele osób wciąż porównuje obecną małżonkę króla do księżnej Diany . Dało się to zauważyć w komentarzach pod nagraniem.

