Pokazała brzuch po ciąży. "Ta sama ja, kilka nowych historii"

Tym sposobem przekonuje internautów, że zmiany, które do tej pory uważano powszechnie za niekorzystne, są jak najbardziej w porządku. Trzeba jednak najpierw zaakceptować to, jak wyglądamy, żeby dobrze czuć się we własnym ciele. Graham wyznała w wywiadzie dla "People", że rozstępy przypominają jej o byciu superbohaterką, która urodziła ukochane pociechy.