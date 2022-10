Pokazała chłopakowi strój na Halloween. Ten postanowił z nią zerwać

W takim stroju wychodziła na imprezę. Jej partner nie był zachwycony

Pia wyszła na jedną z halloweenowych zabaw wyłącznie w gronie swoich najbliższych przyjaciółek. Jej ówczesny partner nie widział w tym żadnego problemu. W pewnym momencie poprosił jednak, by dziewczyna wysłała mu zdjęcie, jak wygląda w upiornym przebraniu. Pia tego dnia zdecydowała się na kostium króliczka Playboya. Aby przebranie było bardziej w mrocznym klimacie, wykonała makijaż, który miał udawać krew. Kiedy wysłała chłopakowi fotografię, ten przyznał, że jest zniesmaczony i Blossom ma założyć legginsy. Młoda kobieta, zaskoczona sytuacją, nie miała w planach zmiany stroju. Pozostała w swoim przebraniu i wyszła do klubu razem z koleżankami. To właśnie w tym miejscu poznała mężczyznę, który przebrał się za jajko.