Pokazała, co nosi w butach. To jej sposób na niskie temperatury

Katarzyna Cichopek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd Telewizji Polskiej. Mimo że aktorka przestała prowadzić program śniadaniowy "Pytanie na śniadanie", to wciąż wciela się w postać Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość".

Celebrytka często pokazuje kulisy swojej pracy w mediach społecznościowych, dlatego też podczas tworzenia ujęć do najnowszych odcinków postarała się uchylić rąbka tajemnicy. Cichopek podzieliła się z fanami, jak wygląda praca w plenerze, a także jak radzi sobie podczas grania w nieprzyjemnych warunkach atmosferycznych.

Cichopek wraz z resztą zespołu aktorów i operatorów serialu, musi radzić sobie z niskimi temperaturami, które ostatnio dotarły do Polski. Mimo chłodu, prace nad nowymi odcinkami muszą trwać zgodnie z ustalonym harmonogramem.

