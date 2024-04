Już nosi najmodniejsze buty na wiosnę. To hit wśród Polek

Kupując nowe buty, zależy nam na tym, aby nie tylko pięknie prezentowały się na nogach, ale również, by były wygodne. Nie zaszkodzi też, żeby pasowały do wielu stylizacji. Małgorzata Socha już nosi obuwie, które spełnia wszystkie powyższe kryteria.

Mokasyny damskie, półbuty, a może sneakersy? Tej wiosny opcji mamy naprawdę wiele. Zanim jednak wybierzemy się do sklepu po nowe obuwie, warto zainspirować się stylizacjami gwiazd, które od dawna noszą supermodne modele. My tym razem zwróciliśmy uwagę na obuwie, które sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i do pracy.

Małgorzata Socha już nosi najmodniejsze buty tej wiosny

Jakie buty dobrać do supermodnych dzwonów? Małgorzata Socha postawiła na ponadczasowe sneakersy w białym kolorze. Model z zamszowymi, szarymi wstawkami nie tylko świetnie dopełniał jej casualowy look, ale również, dzięki płaskiej podeszwie, zapewniał wygodę.

Małgorzata Socha już nosi najmodniejsze buty sezonu © Instagram | @malgosia_socha

Ten nieprzekombinowany model można dopasować nie tylko do jeansów, ale również nieco elegantszych stylizacji. Panie chętnie zestawiają je z satynowymi spódnicami midi, które w połączeniu ze sneakersami zyskują nieco sportowego charakteru.

Platforma w sam raz na wiosnę 2024

Nie jest tajemnicą, że Katarzyna Cichopek nie należy do zbyt wysokich kobiet. Gwiazda jednak z powodzeniem wykorzystuje triki, które pomagają optycznie wydłużyć jej sylwetkę. Można do nich zaliczyć sneakersy na platformie.

Aktorka do swojego różowego kompletu, który składał się z marynarki oraz szortów, dobrała model z kolekcji domu mody Prada, o którym jeszcze niedawno marzyły wszystkie influencerki.

Katarzyna Cichopek w sneakersach na platformie © Instagram | @katarzynacichopek

To nie pierwszy raz, gdy gwiazda prezentuje się w nich na Instagramie. Dzięki temu udowodniła, że model w białym kolorze pasuje do wielu stylizacji.

Katarzyna Cichopek od dawna nosi białe sneakersy © Instagram | @katarzynacichopek

Białe sneakersy damskie na każdą okazję

Trenerka fitness na co dzień publikuje na Instagramie porady dotyczące zdrowego stylu życia. To nie oznacza jednak, że na jej profilu nie znajdziemy również wielu modowych inspiracji.

Anna Lewandowska zadaje szyku w szarym garniturze i sneakersach © Instagram | @annalewandowska

Niedawno Anna Lewandowska pochwaliła się filmikiem, na którym zaprezentowała obserwatorom aż cztery różne stylizacje. Nam w oko wpadł look z szarym garniturem w roli głównej. Dobrała do niego białe sneakersy, tworząc w ten sposób elegancki, jednak jednocześnie szalenie wygodny look.

Anna Lewandowska zachwyciła w garniturze © Instagram | @annalewandowska

