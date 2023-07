Pokazała prostą zasadę modową. Szybki sposób na wydłużenie sylwetki

Na Instagramie znajdziemy wiele przykładów, jak influencerki wykorzystują zasadę proporcji. Być może niektóre robią to nieświadomie, lub wiedzą, że dzięki temu trikowi jeszcze bardziej wydłużą swoją sylwetkę. Świetnie zastosowała ten trik Julia Wieniawa, która do jeansów założyła biały podkoszulek, a także Małgorzata Kożuchowska, która do spodni z wysokim stanem wsunęła biały T-shirt z nadrukiem. Aktorka dodatkowo zarzuciła na siebie czarną marynarkę, co jeszcze lepiej wysmukliło jej sylwetkę.