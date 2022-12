Przebierają mamy w swoje ubrania. Nowy trend jest hitem na TikToku

TikTok to aplikacja, która żyje własnym życiem i nie przypomina żadnej innej. Można tam znaleźć rzeczowe porady na każdy temat, triki modowe czy makijażowe, śmieszne filmiki z dziećmi i zwierzętami czy nagrania typu "story time", w których internauci opowiadają zaskakujące historie ze swojego życia. TikTok, jak żadna inna aplikacja, podlega chwilowym trendom. Często są nimi tańce – choreografie ułożone do nowych hitów. W ostatnim czasie na topie były takie utwory, jak "CUFF IT" Beyoncé oraz "Made You Look" Meghan Trainor. Jednak teraz zupełnie nowy trend absolutnie opanował tę platformę społecznościową.