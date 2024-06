Nosi rzymianki na słupku. Idealne buty dla dojrzałych kobiet

Dorota Chotecka zachwyca fanki na Instagramie ponadczasowymi stylizacjami. Ostatnio uwagę zwróciły jednak buty, którymi dopełniła jeden ze swoich strojów. Tego typu model to prawdziwy hit zarówno od święta, jak i na co dzień.

Aktorka prężnie rozwija swoje konto na Instagramie, gdzie obecnie obserwuje ją ponad 100 tys. użytkowników. To właśnie w mediach społecznościowych publikuje również nagrania, na których często odgrywa zabawne scenki ze swoim mężem, Radosławem Pazurą.

Niedawno pochwaliła się filmikiem, na którym prezentuje różnice między pozującymi do zdjęć kobietami a mężczyznami. "Jakie to prawdziwe. I jakimś cudem on wychodzi lepiej" - napisała jedna z jej obserwatorek.