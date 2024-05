Urodziła, gdy miała 42 lata. Otwarcie mówi o późnym macierzyństwie

- Moje nazwisko było już znane. Nie musiałam gonić wtedy za pracą, bo już miałam wypracowaną pozycję, a to zupełnie inna bajka. Miałam odłożone pieniądze, które pozwoliły mi spokojnie spędzać czas w domu z córką - mówiła. Zaznaczyła też, że do macierzyństwa podeszła z dużym spokojem.

Choć Chotecka i Pazura są aktywni w mediach społecznościowych, unikają pokazywania na Instagramie swojej córki. Aktorka stwierdziła, że Klara nie jest nimi zainteresowana i ma swoje pasje. - Nie ciągnie jej do social mediów. Chroni swoją prywatność, a my szanujemy jej decyzję - powiedziała Chotecka.

