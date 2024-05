Pokazała się w tiulowej mini. Model w sam raz na wesele

Mini, midi, a może maxi? Niezależnie od tego, jakiej sukienki na wesele szukasz, warto sprawdzić, w czym ostatnio prezentowały się gwiazdy. Kreacja Doroty Choteckiej to prawdziwa "petarda".

Gwiazda "Miodowych lat" do swojej sukienki dobrała beżowe sandałki na szpilce, które optycznie wydłużyły jej nogi. Chotecka zdecydowała się również na dwa naszyjniki z wyrazistymi zawieszkami, które w tym przypadku były jednak już zbędne.

Gwiazdy często wykorzystują media społecznościowe do tego, aby być w ciągłym kontakcie ze swoimi fanami. Tak też jest w przypadku Doroty Choteckiej i Radosława Pazury.

Aktorzy od dawna publikują w sieci zabawne filmiki, na których z przymrużeniem oka pokazują małżeńską codzienność. Nagrania cieszą się ogromnym uznaniem wśród ich fanów, co można wnioskować, chociażby po komentarzach, które się pod nimi pojawiają.

