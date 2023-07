Pokazała zdjęcia z jachtu. Włożyła sukienkę z siateczki

Wakacyjna odsłona Karoliny Pisarek

Karolina Pisarek postawiła na absolutną klasykę, czyli gładkie, czarne bikini. Wieje nudą? Niekoniecznie, bo chodzi o to, co włożymy na kostium kąpielowy. W tym sezonie najmodniejsze są ubrania z siateczki, które uwielbiają m.in. Alessandra Ambrosio czy Klaudia El Dursi. Pisarek wybrała czarną sukienkę z siateczki z długimi rękawami i zabudowanym dekoltem. Taki model jest zupełnie niezobowiązujący. W każdym momencie można go zrzucić i wskoczyć do wody.