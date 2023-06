Najlepsze stylizacje tygodnia. Pisarek pokazała, że satynowe sukienki jeszcze nie idą w odstawkę

Mistrzyni delikatności

Choć bieliźniane sukienki wykonane z satyny rządziły przede wszystkim w zeszłym roku, to Karolina Pisarek pokazała, że nie idą jeszcze w odstawkę. Na Festiwal See Blogers 2023 włożyła model do kolan w kolorze szampańskiego złota. Nie zabrakło także dekoltu typu woda. Modelka dobrała do tego białą marynarkę oversize oraz delikatne sandałki. Kropką nad "i", która sprawiła, że look nie znalazł się w gronie banalnych, była zielona torebka "bagietka" słynnej marki Jacquemus.