Pokazała zdjęcie z hamaka. Jej komplet to ideał na lato

Anna Bardowska zyskała popularność po tym, jak wystąpiła w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" . Kobieta znalazła miłość i niedługo po zakończeniu nagrań do reality show wyszła za Grzegorza Bardowskiego. Obecnie para wychowuje dwoje dzieci – siedmioletniego syna Jasia i czteroletnią córkę Liwię.

Celebrytka chętnie dzieli się w sieci kulisami życia rodzinnego. Jej instagramowy profil obserwuje aż 320 tys. osób. Ostatnio opublikowała tam kilka zdjęć z wakacji w Turcji . Na jednym z nich wyleguje się na hamaku. To się nazywa słodkie lenistwo. Ale warto przy okazji zwrócić uwagę na strój "rolniczki".

