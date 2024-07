Pokazała zdjęcie z plaży. Wybrała najmodniejszy wzór ostatnich lat

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

"Żołnierze wyklęci", "Sama słodycz" i "M jak miłość" to produkcje, w których mieliśmy okazję podziwiać Adrianę Kalską. Aktorka gra nie tylko w serialach, ale i w teatrze. Mało kto wie, że przed zdaniem do szkoły aktorskiej uczęszczała do studium wokalnego.

Po intensywnym sezonie i wielu zagranych spektaklach wybrała się na zasłużone wakacje. Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie z plaży. Jej strój to hit ostatnich lat.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Opublikowała zdjęcie z plaży. Jej strój kradnie całą uwagę

Adriana Kalska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie dzieli się kadrami z życia zawodowego i prywatnego. Kilka dni temu poinformowała, że wybiera się na wakacje. Z tej okazji opublikowała zdjęcie z malowniczej plaży. Choć widoki zapierają dech w piersiach, naszą uwagę przykuł nietypowy, jednoczęściowy strój aktorki.

Odtwórczyni roli Izy Chodakowskiej wybrała prosty, jednoczęściowy strój o zabudowanym przodzie i mocno wyciętym tyle. Na pierwszy rzut oka wydaje się skromny, jednak po bliższym przyjrzeniu można zauważyć, że mieni się na wiele kolorów. "Syrenkowa" faktura to hit ostatnich lat. Na początku mogliśmy podziwiać ją na oczach i paznokciach, jednak w ostatnich latach coraz częściej pojawia się na ubraniach.

Najmodniejszy wzór ostatnich lat

Styl Adriany Kalskiej można porównać do stylu Jennifer Aniston. To definicja "dziewczyny z sąsiedztwa". Aktorka stawia komfort ponad obowiązującymi trendami. Tym razem po raz kolejny udowodniła, że moda nie jest jej obca, bowiem połyskujący, syrenkowy wzór to hit ostatnich lat i nic nie wskazuje na to, aby miał wyjść z mody.

"Uroczo, wspaniałych wakacji", "Pięknie", "Super, szum morza i piękna Ada", "Rewelacyjnie" - czytamy w komentarzach.

Adriana Kalska w mocnym stroju kąpielowym © Instagram | @adriana.kalska.official

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl