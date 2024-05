Pokazała zdjęcie z planu "M jak miłość". Skusiła się na najmodniejszy wzór

Choć groszki i kwiatki jak co roku radzą sobie całkiem nieźle, to w sezonie wiosennym 2024 tylko jeden wzór bije rekordy popularności . Mowa o drapieżnym, zwierzęcym princie, który niegdyś cieszył się złą sławą. Teraz sięgają po niego wszystkie fashionistki.

Panie i panowie, oto panterka. Cętki pokrywają spodnie, spódnice i sukienki, a nawet płaszcze, chustki i buty . Zalewają sklepy i ulice. Nic dziwnego, że Adriana Kalska również się na nie skusiła. Mimo iż na co dzień nie zwraca większej uwagi na trendy.

Adriana Kalska postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i opublikować w sieci zdjęcia z planu "M jak miłość". Na pierwszy rzut oka widać, że praca to jej pasja, którą szczerze kocha.

