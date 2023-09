Pokazały plany lekcji. "Jestem załamana i wściekła"

Możemy też wnioskować, żeby dyrektor poprosił biskupa o zmniejszenie wymiaru godzin religii z dwóch do jednej. - Wtedy łatwiej będzie ułożyć ten plan w taki sposób, żeby religia była na skrajnej godzinie lekcyjnej. Obserwujemy coraz częściej, że Kościół, widząc to, co się dzieje i jak masowo rodzice wypisują dzieci z katechezy, ostatecznie się na to zgadza – kwituje prezeska Fundacji Wolność od Religii. Inną możliwością jest również skierowanie skargi zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego na postępowanie dyrektora jako władzy publicznej.