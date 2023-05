Pokochasz ją od razu. To jedyna rzecz, jakiej 50-latki potrzebują latem w swojej szafie

Beata Kozidrak wygląda bosko w kolorowej tunice

Choć Beata Kozidrak często decyduje się na odważne stylizacje w rockowym klimacie, to czasem z nostalgią spogląda na kolorowe lata 70. i stylizacjami funduje sobie powrót do przeszłości. Tak było ostatnio, kiedy to włożyła stylową tunikę w kolorowy print, na widok której i my cofnęłyśmy się w czasie.