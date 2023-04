To się teraz nosi do pracy. Rusin, Pisarek i inne gwiazdy przypomniały sobie o trendzie sprzed lat

Jeśli szukasz ciekawego pomysłu na look do pracy, zainspiruj się polskimi gwiazdami, które coraz częściej sięgają po hit mody biznesowej z lat 80.: błękitną koszulę o kroju oversize. Co ciekawe, wybiera ją nie tylko Kinga Rusin w godzinach pracy, ale też znana z odważnego stylu Karolina Pisarek – i to "po godzinach". Jak nosić modną błękitną koszulę i gdzie ją kupić? Sprawdźmy.