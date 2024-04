Pokochasz lub znienawidzisz. Spodnie "królowej pieczarek" to bestseller

Obecnie nie ma modniejszych spodni od jeansów, które zaprezentowała na sobie Kamila Boś. Chociaż szeroki, balonowy i napompowany fason jest niełatwy w noszeniu, to odpowiednio wystylizowany robi wrażenie. Jak oceniamy stylizację rolniczki? Na piątkę z plusem.

"Przekonuję się coraz bardziej do szerokich spodni" - wyznała Kamila Boś. Rolniczka, która wystąpiła w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony" i otrzymała rekordową liczbę listów od potencjalnych kandydatów, zajmuje się uprawą pieczarek. Ale młoda businesswoman od czasu do czasu odrywa się od codzienności na wsi i kieruje w stronę Warszawy, aby wziąć udział w okolicznych eventach. Na jeden z nich wkroczyła w jeansach, które nie wszystkim przypadną do gustu.

Jeansy w jeździeckim stylu

Są charakterystyczne, nietypowe, brawurowe. Właśnie dlatego nie aspirują, aby przedostać się do mainstreamu i zalać ulice, a raczej trafić do niszy, która selekcjonuje trendy i wybiera te nietuzinkowe. Jeansy o fasonie horseshoe zdecydowanie do takich należą.

Chociaż przypominają kultowe "mamuśki", zwane także "marchewkami" ze względu szerszą formę w biodrach i krój zwężający się ku dołowi, to korzenie zapuściły na Dzikich Zachodzie, a także w kultowych westernach. Jeansów horseshoe nie powstydziłby się sam John Wayne.

Kamila Boś w jeansach horseshoe © Instagram | kamila.bos

Można je wielbić lub nienawidzić

Boś wybrała model z wysokim stanem i zakładkami. Wykorzystała potencjał maksymalnie wydłużonych nogawek, które wsparła cielistymi szpilkami. Dzięki błękitnej koszuli lekko wpuszczonej do środka, jeansy utrzymane w jeździeckim stylu zyskały szyk i modowy twist.

Ten niezwykły kształt przypominający formą banana można wielbić lub omijać szerokim łukiem, co oznacza, że nie ma nic wspólnego z neutralnym i bezpiecznym designem. Jeansy horseshoe w stylu Kamili Boś z pewnością pokochają fanki mody vintage.

Kamila Boś w jeansach horseshoe © Instagram | kamila.bos

