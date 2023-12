Rolniczka wskoczyła w mini. Tył sukienki robi wrażenie

Kamila Boś to uczestniczka ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Chociaż w telewizyjnym hicie stacji TVP nie znalazła miłości, to jednak zyskała rozpoznawalność i sympatię widzów. Celebrytka coraz częściej pojawia się na pokazach mody, eventach i wydarzeniach kulturalnych. Widać, że lubi eksperymentować z modą, a połysk jest tym, co przyciąga ją jak magnes. Rolniczka opublikowała w sieci zdjęcia z sobotniej imprezy w sukience mini, która już z przodu zapowiada się obiecująco, ale to tył kreacji robi prawdziwe show.