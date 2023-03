Połącz tę kurtkę z jeansami, a nie będziesz chciała nosić nic innego. Tak robi Krupińska

Anna Lewandowska – świat sportu w duecie z paryską elegancją

Nieco inaczej do kwestii stylizacji kurtki bomber podeszła Anna Lewandowska. Polska trenerka znana jest z zamiłowania do miksowania sportowych i eleganckich elementów garderoby. Ten trik wykorzystała przy okazji pobytu na Fashion Weeku w Paryżu. Lewandowska, wkładając do jeansowych dzwonów satynową bomberkę, udowodniła, że kontrasty to największa siła współczesnej mody.