Zaglądamy do szafy Anny Lewandowskiej. Oto 12 rzeczy, które warto mieć po 30-stce

Jakość ponad ilość. Klasyka to podstawa. Impulsywnym zakupom zakaz wstępu. Szafa pełna hitów i okrągłe zero na koncie? Lepiej nie. Złote zasady można by wymieniać w nieskończoność... Prawda jest taka, że po latach pogoni za trendami, eksperymentowania z modą i poszukiwania swojego modowego DNA - "trzydziestka" wreszcie może pochwalić się wypracowanym stylem. Poznaj listę dwunastu rzeczy, których nie powinno zabraknąć w szafie trzydziestolatki. To hity, które królują w stylizacjach Anny Lewandowskiej.