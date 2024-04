Poleciała do Paryża. Jej stylizacja nie miała sobie równych

Paulina Krupińska poleciała do Paryża na zaproszenie marki Vichy wraz z Aleksandrą Żebrowską i Klaudią El Dursi. Ambasadorka linii Liftactive najpierw spacerowała uliczkami stolicy mody w białym komplecie, publikując w sieci kilka "turystycznych" zdjęć z fotogenicznym widokiem haussmannowskich kamienic. Ale jej wieczorny look przykuł całą uwagę i podkreślił urodę byłej Miss Polonia .

"Wszystko jest czerwone. Akurat bardzo lubię ten kolor" - wyznała modelka i gospodyni programu śniadaniowego. Paulina Krupińska wkroczyła na event pod ręką z Olą Żebrowską, wpisując się w obowiązujący dress code. Czerwień rządziła tego wieczoru . Temperamentny, ognisty, przyspieszający puls odcień to jedna z najmodniejszych barw na wiosnę i lato 2024, która doskonale czuje się za dnia, jak i w wieczorowych okolicznościach.

Nie da się nie zauważyć, że Paulina Krupińska to wielka fanka wszelkich detali, które trzymają się blisko szyi i wieńczą ubranie. Już niejednokrotnie widziałyśmy ją w romantycznych chokerach z kwiatem czy fontaziu. Tym razem prezenterka telewizyjna postawiła na koszulę z trójkątnym wycięciem i wstęgami , które owinęła zmysłowo wokół szyi, wpisując się w nieco tajemniczą i dystyngowaną atmosferę paryskiego szyku.

Sukienka poszła w odstawkę, a jej miejsce zajęły szerokie spodnie z wysokim stanem. Eleganckie i płynące w ruchu, doskonale zaprezentowały się na wysokiej sylwetce Pauliny Krupińskiej. Na plus zagrał także total look – konsekwencja koloru od stóp do głów odwdzięczyła się spójnym i monumentalnym efektem.