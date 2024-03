Wyglądała obłędnie. Prześwitująca bluzka była "wisienką na torcie"

Paulina Krupińska to jedna z wiodących gwiazd TVN, dlatego nie mogło zabraknąć jej na evencie stacji. Prowadząca program śniadaniowy pozowała fotoreporterom u boku Agnieszki Woźniak-Starak, Gabi Drzewieckiej, Damiana Michałowskiego i Krzysztofa Skórzyńskiego. Czerń wiodła prym na czerwonym dywanie , ale Krupińska nadała najciemniejszej z barw lekkości. Nie tylko za sprawą prześwitów, ale też dodatków.

W prześwitującym i dopasowanym do ciała golfie Paulina Krupińska oddała część ponadczasowej palecie barw. Prezenterka sięgnęła po białe spodnie z wysokim stanem , które nie tylko podkreśliły talię z pomocą paska w stylu lat 80. Szeroka nogawka i podwyższony pas optycznie wydłużają nogi, które w przypadku Krupińskiej zdają się "sięgać nieba".

Ale prawdziwa zabawa zaczyna się wśród dodatków. Srebrny zegarek wsunięty na ciemne ubranie to ciekawa wariacja, która pozwala jeszcze dobitniej podkreślić obecność biżuterii .

Paulina Krupińska wymieniła klasyczną kopertówkę na pleciony koszyk z połyskiem, a szpilki na trampki luksusowego domu mody Dior . "Wisienką na torcie" okazał się kapelusz fedora z bandanką, który wniósł do stylizacji polot i indywidualny podpis.

Zaliczyła "mocne wejście". Kreacja to prawdziwa petarda

Zaliczyła "mocne wejście". Kreacja to prawdziwa petarda

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!