POLISH FASHION DESIGNERS. MOCNA REPREZENTACJA POLSKI NA TYGODNIU MODY W NOWYM JORKU

– Uznałyśmy, że to najwyższy czas, żeby polscy projektanci zaistnieli na światowych wybiegach w oprawie godnej ich talentu. Polish Fashion Designers powstało właśnie po to, żeby utorować im drogę do najważniejszych przedstawicieli branży mody na świecie, a gdzie można zrobić to lepiej niż w Nowym Jorku w czasie Tygodnia Mody, kiedy swoje nowe kolekcje prezentować będą najwięksi – wyjaśnia Magdalena Christofi.