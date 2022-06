Polka mieszka w Teksasie. "Na drodze do szkoły mojego syna są trzy sklepy z bronią"

Niestety w Stanach Zjednoczonych wszystko kręci się wokół pieniędzy. Ludzie bardzo patrzą tu na status majątkowy. Zwykle najpierw pytają nowo poznaną osobę, gdzie mieszka, w jakiej dzielnicy. Lokalizacja wyznacza status danej osoby. My wynajmujemy dom dość daleka od szkoły syna. I zawsze, kiedy odwiedzają go koledzy ze szkoły, pytają, dlaczego mieszkamy w tym miejscu. Odpowiadamy, że wybraliśmy to miejsce, bo bliżej szkoły nie było domów do wynajęcia. Gdybym odpowiedziała, że np. tu jest taniej i wynika to z oszczędności, to by było źle widziane w szkole. Także tu sprawdza się powiedzenie, że "It’s all about money".