Dzień zaczynają od wysłuchiwania pretensji. Pacjenci nie mają dla nich litości

Pacjenci przychodni widzą, jak Marta rejestruje ich na wizytę do lekarza i odbiera telefony. Umyka im jednak wiele czynności, które zmuszona jest wykonać każdego dnia. - Wprowadzam każdą zarejestrowaną osobę do harmonogramu medyków. To dla nich podstawa do prowadzenia dokładniejszej dokumentacji. Do tego dochodzi wypisywanie zwolnień lekarskich i innych potrzebnych zaświadczeń. Prowadzę też rozliczenie procedur, które są związane z umawianiem wizyt u lekarzy specjalistów. Obowiązków jest sporo. Nie zapominajmy o przyjmowaniu na siebie pretensji pacjentów - wylicza.