Wrócili do rodziców, bo nie stać ich na wynajem. "Teraz żałuję"

Małżonkowie długo naradzali się, co zrobić. Pod uwagę brali najem w okolicznych miejscowościach z dobrym dojazdem do Krakowa. Nie znaleźli nic atrakcyjnego cenowo. Zdecydowali się więc na powrót do rodzinnej miejscowości Maćka, położonej nieopodal Andrychowa. - Przekonał mnie, że zaoszczędzimy sporo pieniędzy na wykończenie mieszkania. Oboje pracujemy zdalnie i nie musieliśmy zostawać w mieście. Do tego zawsze dobrze dogadywałam się z jego rodzicami. Nie zaprotestowałam i teraz żałuję - mówi Ewa.