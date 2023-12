Polki zabrały głos. "Miejsce religii nie jest w szkole"

- Dwie godziny to przesada. Moja propozycja będzie polegała na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa - zapowiedziała nowa ministra edukacji Barbara Nowacka na antenie TVN24. Zaproponowała również, żeby religia była na pierwszej lub ostatniej lekcji i żeby oceny z tego przedmiotu nie były liczone do średniej na świadectwach. Zapytaliśmy Polki z Białegostoku, co myślą o tych pomysłach. "Jestem katoliczką, wierzącą i moherowym beretem, ale dwie lekcje religii to za dużo", "Miejsce religii w ogóle nie jest w szkole", "Religia powinna być przy kościele, tak jak to było kiedyś", "To bardzo dobry pomysł" - odpowiedziały zgodnie. A co z uwzględnianiem religii przy oblizaniu średniej? Tu głosy były bardziej podzielone, ale większość rozmówców opowiedziała się za takim rozwiązaniem.

