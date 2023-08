Połóż na parapecie. Muchy nawet się nie zbliżą

Zerwij i wstaw do wazonu. Muchy nawet się nie zbliżą

Istnieje wiele sposobów na przegonienie much. Większość z nas inwestuje w moskitiery, które uniemożliwiają owadom przedarcie się do domu. To bardzo skuteczna, ale i czasochłonna, a do tego droga metoda. Dlatego też wiele osób kupuje specjalne wtyczki, które zawierają pojemnik z preparatem odstraszającym owady. Kosztują ok. 20 - 30 złotych i działają bez przerwy przez kilka tygodni. Nie trzeba jednak kupować moskitiery czy chemicznego preparatu odstraszającego muchy i komary. Produkt, który zadziała równie skutecznie, zdobędziesz za darmo.