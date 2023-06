Wysyp na dno kosza. Muchy przestaną się zlatywać

Jeśli chcesz uniknąć much w swoim domu, na dno czystego śmietnika wysyp sól. Wysyp jej tyle, aby w całości pokryła dno kubła. Sól posiada właściwości higroskopijne, co oznacza, że pochłania nadmiar wody i wilgoci. Wysypana na dno śmietnika, nie dość, że pochłonie soki spływające z resztek jedzenia, to do tego zneutralizuje przykry zapach. Zamiast soli możesz użyć też sody oczyszczonej. Tak samo jak sól, pochłania ona wilgoć i nieprzyjemne zapachy.