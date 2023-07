Połóż na wodzie w basenie. Zawsze będzie ciepła i czysta

Naciągnij to na basen. Woda będzie ciepła i czysta

Mało kogo stać dziś na ogrzewany basen, dlatego też korzystamy z niego głównie latem, kiedy to słońce nagrzewa wodę. Niestety, ten proces trwa godzinami, a co gorsza, w tym czasie może wpaść do niego wiele zanieczyszczeń. Można się przed tym uchronić. I to naprawdę tanim kosztem. Wystarczy, że naciągniesz na basen... folię bąbelkową.