"Polska Beyonce". Blanka zachwyciła w finale Eurowizji

Blanka Stajkow - kim jest?

Blanka Stajkow to polsko-bułgarska piosenkarka, która wygrałą polskie preselekcje do Eurowizji 2023. Piosenkarka ma 24 lata i urodziła się w Szczecinie. Jej mama jest Polką, tata pochodzi z Bułgarii i pracuje jako przedsiębiorca. Sama Blanka początkowo próbowała pójść w ślady mamy i wystartowała w castingu do "Top Model". Nie odniosła jednak wielkiego sukcesu.