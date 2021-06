Polskie wojny balkonowe. "Psy sąsiadki załatwiały się na balkonie, a ja to musiałam wdychać"

Jednak psiarze, którzy grzecznie wyprowadzają psy w przewidziane do tego miejsca, także mają nie lada kłopot. Otóż, niektórzy sąsiedzi wyrzucają przez okno śmieci (vide słynny krakowski croissant). Dla "wszystkojedzącego" psa może się to skończyć co najmniej zatruciem. Dlatego pani Amelia użyła podstępu: - Mam psa "odkurzacza", nie da się go tego oduczyć - najbardziej na świecie denerwuje mnie wyrzucanie śmieci przez balkon - dosłownie śmieci , zdarzają się nawet całe worki. Nie wiem dokładnie kto to robił, ale w całym bloku do skrzynek wrzuciłam karteczkę z napisem: "mam nagranie jak wyrzuca śmieci przez balkon i po sąsiedzku daje mu czas na ogarnięcie się ,czekam dwa tygodnie i jak problem będzie nadal to idę na policję. Ten, kto to robił wystraszył się i na razie poskutkowało. - Ja mam na takich delikwentów inny sposób. Aktualnie większość wspólnot dysponuje całodobowym monitoringiem. Wytropiłbym sprawcę, a potem wręczyłbym mu fakturę od firmy sprzątającej za usunięcie nieczystości, zazwyczaj kilkaset złotych kary uspokaja takich lokatorów - mówi Krzysztof Czekaj.