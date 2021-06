Jak hejtują kobiety? Kasia Mecinski i Natalia Mialik z projektu "Nie obraź się, ale..." wzięły kobiecą zawiść pod lupę.

Kasia: To forma seksizmu, jaki kobiety nieświadomie stosują wobec siebie, czy innych kobiet i dziewcząt. Wynika to, z tego, że jesteśmy w seksizmie wychowane, seksizmem otoczone i nie potrafimy tego odrzucić. W książce przykład takiej formy przemocy podaje Zosia Krawiec. Pozwolę sobie zacytować fragment jej eseju: "Ja zostałam wychowana przez mamę i babcię. Może się wydawać, że to idealna sytuacja do tego, aby wyrosnąć na feministkę. Jednak one niesamowicie powielały myślenie, według którego kobieta ponosi odpowiedzialność za niepowodzenie w domu czy w związku. Pewnie słyszałyście to wiele razy: "On pije, bo ona swoim zachowaniem go do tego zmusza. Poza tym jest niemiła i nie uśmiecha się do sąsiadów" Masakra. Po prostu nie mogę tego spokojnie słuchać. Jak mawiała Bell Hooks, "patriarchat nie ma płci". Nawet dzisiaj, gdy wracam do rodzinnego domu, z różnych stron słucham rozmów kobiet, które są przepełnione niechęcią do innych kobiet."