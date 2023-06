Pomacaj ogonek. Już nigdy nie kupisz niedojrzałego arbuza

Po czym poznać dojrzałego arbuza? Zwróć uwagę na ten szczegół

Niestety, nie każdy arbuz, który trafia do sklepu, jest dojrzały. Niedojrzały arbuz ma nieprzyjemnie twardy, wręcz chrupiący miąższ, a do tego jest zwyczajnie kwaśny i pozbawiony charakterystycznego, słodkiego posmaku. Jak wiec rozpoznać, czy owoc jest już idealny do spożycia? Jest na to sposób. Wystarczy zwrócić uwagę na jeden, mały i niepozorny szczegół.