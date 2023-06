Wrzuć do wody i podlej truskawki. Braknie ci kobiałek

Wystarczy, że do wody dodasz kawałek banana i łyżkę miodu i tak przygotowanym roztworem podlejesz truskawki. Banan obfituje w odżywczy potas, którego owoce potrzebują, aby móc się prawidłowo rozwijać. Przyśpieszy on ich dojrzewanie i sprawi, że roślina da więcej owoców. Z kolei miód jest pełen antyoksydantów i cennych składników odżywczych, które odżywią roślinę, a także dodatkowo zabezpieczą ją przed chorobami. Tak przygotowany nawóz stosuj raz w tygodniu, przez cały okres kwitnienia i dojrzewania owoców. Pamiętaj jednak o tym, żeby wlewać go bezpośrednio pod roślinę, a nie na liście. Podlewając nim liście, narażasz truskawki na choroby grzybowe.