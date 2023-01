"Pomagamy jak umiemy" walcząc z ubóstwem menstruacyjnym

- To co dla mnie było fajne to to, że zorientowałyśmy się, że nigdy nie zastałyśmy skrzyneczki pustej, a uzupełniamy ją podpaskami dwa razy dziennie. Nawet w tych pierwszych miesiącach akcji, kiedy tych podpasek schodziło więcej, jak przychodziłyśmy rano – zawsze była chociaż ta jedna czy dwie dla którejś "na czarną godzinę". Odczytuję to jako gest troski o drugą kobietę, nieważne – koleżankę czy nie, ale po prostu o kobietę, której w tym momencie możliwość wzięcia podpaski ratuje sytuację. – mówi Ola.