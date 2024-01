Pomylili drogę. Przypadek sprawił, że uratowali psa

Według ustawy o ochronie praw zwierząt właściciel zwierzęcia domowego ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie z dostępem do światła dziennego, które będzie chroniło przed opadami deszczu lub śniegu. Czworonóg ma mieć zapewnioną przestrzeń, która umożliwi mu swobodną zmianę pozycji ciała, a także dostęp do wody i jedzenia. Zgodnie z prawem porzucenie zwierzęcia jest formą znęcania się, za co grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.