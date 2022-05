Pomysły na prezent na Dzień Dziecka. Ściąga dla rodziców (i nie tylko)

Pomysły dla nastolatek

Małe dzieci, mały kłopot. Duże dzieci… No właśnie. Co podarować nastolatce, która na każdym kroku podkreśla, że nie jest już dzieckiem? Naszą propozycją są kosmetyki Oh! Tomi. Z kilku powodów. Są naturalne, mają dobre składy i są zamknięte w metalowe, piękne puszeczki, które na pewno spodobają się nastolatkom, a po zużyciu kosmetyków przydadzą się do przechowania małych skarbów. Poniżej znajdziesz aromatyczne i odżywcze masło do ciała, cukrowy peeling do ciała i zestaw: szampon i odżywka do włosów w kostce. Pięknie pachną i pozostawiają długotrwałe uczucie świeżości.