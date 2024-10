Pomysły Polaków na L4. Lepiej tego nie rób na zwolnieniu

Ok, rozumiem

Coraz więcej osób decyduje się na korzystanie ze zwolnień lekarskich - wynika z danych ZUS. Niektórzy korzystają jednak z L4, do zupełnie innych celów niż wypoczynek w czasie choroby.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, znanego też jako L4. To nic innego, jak zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Zwolnienia lekarskie w Polsce dzielą się na kilka rodzajów, a każdy z nich ma swoje specyficzne zasady. Najpopularniejsze to zwolnienia krótkoterminowe. Są one najczęściej wydawane w przypadku przeziębień czy innych nagłych problemów zdrowotnych. Zwolnienia długoterminowe, które mogą być udzielane na okres powyżej 33 dni, dotyczą zazwyczaj poważniejszych schorzeń lub rehabilitacji po operacjach.

Czy na L4 można wychodzić z domu?

Zwolnienie lekarskie przysługuje osobom chorym i ich bliskim. Możemy zostać skierowani na tzw. zwolnienie leżące i chodzące. Lekarz umieszcza odpowiednią informację o rodzaju L4 podczas wypełniania dokumentów, a chory powinien dopytać się o rodzaj udzielonego mu zwolnienia, by później nie mierzyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami podczas kontroli z ZUS-u. Każde z nich rządzi się swoimi prawami.

Zwolnienie "chodzące" umożliwia choremu wyjście z domu na zakupy, do apteki, lekarza czy na spacer. Najczęściej otrzymują go osoby, które opiekują się chorymi członkami rodziny. Z kolei zwolnienie "leżące" oznacza, że pracownik jest ciężko chory i nie powinien wychodzić z domu, poza koniecznością udania się do apteki, na rehabilitację czy wizytę u lekarza.

Tego lepiej nie rób podczas L4. Możesz ponieść karę

Do studia "Dzień dobry TVN" zaproszono rzecznika prasowego Centrali ZUS - Wojciecha Dąbrówkę oraz mec. Karolinę Pilawską. Eksperci dyskutowali o prawach pacjentów przebywających na L4, kontrolach oraz statystykach dotyczących zwolnień.

Specjalista podkreślił, że osoby, które naruszyły i nie przestrzegały zaleceń lekarza podczas zwolnienia lekarskiego, muszą liczyć się z karą. W przypadku kontroli i stwierdzenia nieprawidłowości "dalsza wypłata świadczenia nie następuje, a ta, która już nastąpiła, podlega zwrotowi".

- Pierwszy rodzaj dotyczy wykorzystywania tych zwolnień, czyli krótko mówiąc, tego, czy stosujemy się do zaleceń lekarskich. Taka kontrola jest przeprowadzana przez naszych pracowników, którzy mogą do nas przyjść, mogą do nas zadzwonić. Drugi rodzaj kontroli dotyczy orzekania o niezdolności do pracy. Tutaj te kontrole przeprowadza lekarz orzecznik, który sprawdza, czy dalej jesteśmy chorzy. Jeżeli uzna, że jesteśmy już zdrowi i możemy wrócić do pracy, do tego dnia zachowujemy prawo do świadczenia - wyjaśnił Dąbrówka.

Rzecznik prasowy Centrali ZUS został zapytany o nietypowe zachowania osób przebywających na chorobowym. Wyznał, że pomysły niektórych "pacjentów" bywają zaskakujące. Co Polacy robią na L4?

- Z takich bardziej obrazowych, to budowa kurnika - zdradził ekspert. - Albo wzięcie ślubu, bo takie sytuacje też się zdarzają - dodała mec. Pilawska.

Ekspertka dodała, że niektórzy chorzy mogą mieć nieco więcej "swobody" na L4. Wszystko zależy jednak od diagnozy oraz od tego, co lekarz prowadzący wypisze pacjentowi w dokumentach. Każde schorzenie jest inne. Jeśli doktor zaleci różnego rodzaju aktywności, chory może je wykonywać pod warunkiem, że jest to odpowiednio uzasadnione.

- Rzeczywiście możemy wychodzić na spotkanie ze znajomymi, możemy korzystać z rozrywek, jeżeli jest to uzasadnione i to ma nam pomóc wrócić do zdrowia. To jest kwestia tych dość częstych zwolnień od psychiatrów, wszystko zależy od tego, co wypisał nam lekarz, jakie aktywności nam zalecił - powiedziała mec. Pilawska.

Statystyki dotyczące korzystania z L4 w Polsce

W 2023 roku Polacy wzięli 27 milionów zwolnień lekarskich, co przełożyło się to na 287 milionów dni absencji chorobowych. Średnia długość takiego zwolnienia to 11 dni. Panowie średnio przebywają na zwolnieniu 31 dni, kobiety - 35.

W ostatnich latach rekordowym pod względem ilości dni na zwolnieniach lekarskich był rok 2020. Według danych Eurostatu Polacy skorzystali z 296,9 milionów dni absencji chorobowych. Z powodu choroby własnej wystawiono łącznie 22,32 milionów zwolnień lekarskich, które trwały średnio 12 dni.

